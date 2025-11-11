Allianz Aktie
WKN: 840400 / ISIN: DE0008404005
|
11.11.2025 14:49:38
ANALYSE-FLASH: Berenberg belässt Allianz auf 'Buy' - Ziel 431 Euro
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Allianz mit einem Kursziel von 431 Euro auf "Buy" belassen. Michael Huttner untersuchte am Montagabend die Auswirkungen der Insolvenzen des US-Gebrauchtwagenhändlers Tricolor und des Autoteilezulieferers First Brands auf die europäischen Versicherungsunternehmen. Der Experte kam zu dem Schluss, dass keines der Branchenunternehmen die beiden US-Firmen als Risiko für das Kreditengagement oder das eigentliche Versicherungsgeschäft bezeichnet habe. Auch insgesamt seien die Kreditrisiken im Sektor sehr überschaubar. Huttner verwies auf hohe Barmittelzuflüsse und die starke Solvabilität./la/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 17:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
