Continental Aktie
WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004
|
02.10.2025 09:04:39
ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Continental auf 'Underperform' - Ziel 50 Euro
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Continental nach dem Vorab-Briefing zu den Drittquartalszahlen mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Underperform" belassen. Der künftig reine Reifenhersteller erwarte einen leichten Rückgang der Reifenabsatzmenge im Vergleich zum Vorjahresquartal, kommentierte Harry Martin am Mittwochabend. Dieser werde zwar geringer ausfallen als im Vorquartal, doch er selbst sei bislang von einem knappen Anstieg ausgegangen. Es seien weiterhin Fragen offen rund um die Reifenmargen und den Verkauf von ContiTech./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2025 / 17:05 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2025 / 17:05 / UTC
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Continental AGmehr Nachrichten
|
09:04
|ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Continental auf 'Underperform' - Ziel 50 Euro (dpa-AFX)
|
07:34
|ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Ziel für Continental auf 60 Euro - 'Hold' (dpa-AFX)
|
01.10.25
|ANALYSE-FLASH: UBS belässt Continental auf 'Buy' - Ziel 80 Euro (dpa-AFX)
|
01.10.25
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Continental auf 'Overweight' - Ziel 70 Euro (dpa-AFX)
|
01.10.25
|Conti: Reifen-Marge im Prognosekorridor erwartet - Hohe Sonderbelastungen (dpa-AFX)
|
30.09.25
|XETRA-Handel: LUS-DAX beendet den Dienstagshandel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
30.09.25
|Gewinne in Frankfurt: Schlussendlich Gewinne im DAX (finanzen.at)
|
30.09.25
|Continental-Aktie dennoch in Rot: Conti sieht Perspektive im DAX (dpa-AFX)
Analysen zu Continental AGmehr Analysen
|07:58
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|06:29
|Continental Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.10.25
|Continental Buy
|UBS AG
|01.10.25
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.09.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|07:58
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|06:29
|Continental Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.10.25
|Continental Buy
|UBS AG
|01.10.25
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.09.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|01.10.25
|Continental Buy
|UBS AG
|01.10.25
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.09.25
|Continental Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.09.25
|Continental Kaufen
|DZ BANK
|23.09.25
|Continental Overweight
|Barclays Capital
|07:58
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|26.09.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|22.09.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|19.09.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|15.09.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|06:29
|Continental Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.09.25
|Continental Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.09.25
|Continental Hold
|Deutsche Bank AG
|16.09.25
|Continental Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.09.25
|Continental Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Continental AG
|57,92
|1,29%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX trotz starker Vorgaben wenig verändert -- DAX legt weiter zu - Rekord bleibt in Reichweite -- Börsen in Asien legen zu - Feiertagspause in China
Am heimischen Aktienmarkt zeigen sich die Anleger am Donnerstag wider Erwarten zunächst nicht in Kauflaune. In Deutschland sind Gewinne zu sehen. An den größten Handelsplätzen in Asien dominieren am Freitag die Käufer.