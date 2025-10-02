Continental Aktie

Continental für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
02.10.2025 09:04:39

ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Continental auf 'Underperform' - Ziel 50 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Continental nach dem Vorab-Briefing zu den Drittquartalszahlen mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Underperform" belassen. Der künftig reine Reifenhersteller erwarte einen leichten Rückgang der Reifenabsatzmenge im Vergleich zum Vorjahresquartal, kommentierte Harry Martin am Mittwochabend. Dieser werde zwar geringer ausfallen als im Vorquartal, doch er selbst sei bislang von einem knappen Anstieg ausgegangen. Es seien weiterhin Fragen offen rund um die Reifenmargen und den Verkauf von ContiTech./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2025 / 17:05 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2025 / 17:05 / UTC

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Continental AGmehr Nachrichten

Analysen zu Continental AGmehr Analysen

07:58 Continental Underperform Bernstein Research
06:29 Continental Hold Jefferies & Company Inc.
01.10.25 Continental Buy UBS AG
01.10.25 Continental Overweight JP Morgan Chase & Co.
26.09.25 Continental Underperform Bernstein Research
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Continental AG 57,92 1,29% Continental AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08:59 Rohstoffe im 3. Quartal 2025: Die Gewinner und Verlierer bei Öl, Gold und Co.
08:37 Kryptowährungen im 3. Quartal 2025: Quartalsbilanz von Bitcoin, Ether & Co.
06:55 September 2025: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
01.10.25 3. Quartal 2025: So performten die DAX-Aktien im abgelaufenen Jahresviertel
01.10.25 September 2025: So performten die ATX-Aktien im vergangenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

ATX trotz starker Vorgaben wenig verändert -- DAX legt weiter zu - Rekord bleibt in Reichweite -- Börsen in Asien legen zu - Feiertagspause in China
Am heimischen Aktienmarkt zeigen sich die Anleger am Donnerstag wider Erwarten zunächst nicht in Kauflaune. In Deutschland sind Gewinne zu sehen. An den größten Handelsplätzen in Asien dominieren am Freitag die Käufer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen