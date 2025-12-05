RATIONAL Aktie
|628,00EUR
|2,00EUR
|0,32%
WKN: 701080 / ISIN: DE0007010803
RATIONAL Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Rational am dritten Tag einer Investorenveranstaltung mit einem Kursziel von 780 Euro auf "Hold" belassen. Der Konzernchef des Großküchenausrüsters habe hinsichtlich der Wachstumsaussichten Zuversicht ausgestrahlt, schrieb Fraser Donlon am Donnerstag./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2025 / 09:57 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RATIONAL AG Hold
|
Unternehmen:
RATIONAL AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
780,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
625,00 €
|
Abst. Kursziel*:
24,80%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
628,00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
24,20%
|
Analyst Name::
Fraser Donlon
|
KGV*:
-
