MDAX-Papier RATIONAL-Aktie: So viel Verlust hätte eine RATIONAL-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr fand via Börse XETRA feiertags-bedingt kein Handel mit RATIONAL-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 834,50 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 1,198 RATIONAL-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 23.12.2025 gerechnet (658,00 EUR), wäre die Investition nun 788,50 EUR wert. Mit einer Performance von -21,15 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Der RATIONAL-Wert an der Börse wurde auf 7,48 Mrd. Euro beziffert. Die Erstnotiz des RATIONAL-Anteils fand am 03.03.2000 an der Börse XETRA statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer RATIONAL-Aktie auf 35,00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

