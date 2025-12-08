RATIONAL Aktie
WKN: 701080 / ISIN: DE0007010803
08.12.2025 07:49:01
RATIONAL Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Rational mit einem Kursziel von 1050 Euro auf "Outperform" belassen. Nach ungerechtfertigt herben Kursverlusten sollten die Aktien des Großküchenausrüsters nun das Schlimmste hinter sich haben, schrieben die Analysten in dem am Montag vorliegenden Kommentar./mis/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 01:42 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 06:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RATIONAL AG Outperform
|
Unternehmen:
RATIONAL AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
1 050,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
624,50 €
|
Abst. Kursziel*:
68,13%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
626,50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
67,60%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu RATIONAL AGmehr Analysen

|EssilorLuxottica Buy
|Goldman Sachs Group Inc.