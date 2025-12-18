RATIONAL Aktie

661,00EUR 37,50EUR 6,01%
RATIONAL für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 701080 / ISIN: DE0007010803

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
18.12.2025 09:34:19

RATIONAL Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Rational von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 750 auf 785 Euro angehoben. Nach dem Kursrückschlag in diesem Jahr habe sich das Chance/Risiko-Verhältnis des Großküchenausstatters inzwischen verbessert, schrieb Olivier Calvet in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Markt habe inzwischen eine klare Sicht auf die Belastung durch Zölle. Zudem sei das operative Wachstum in den vergangenen beiden Quartalen stark gewesen. In Europa gebe es gute Aussichten für Ersatzbedarf bei den Kunden, während in den USA das Wachstum durch wichtige Abnehmer gestützt werde. Calvet hob deshalb seine Prognosen für Umsatz und Gewinn (EPS) bis zum Jahr 2029 an./rob/tav/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.12.2025 / 23:49 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: RATIONAL AG Buy
Unternehmen:
RATIONAL AG 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
785,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
654,00 € 		Abst. Kursziel*:
20,03%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
661,00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
18,76%
Analyst Name::
Olivier Calvet 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu RATIONAL AGmehr Nachrichten

Analysen zu RATIONAL AGmehr Analysen

09:34 RATIONAL Buy UBS AG
08.12.25 RATIONAL Outperform Bernstein Research
05.12.25 RATIONAL Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.12.25 RATIONAL Overweight Barclays Capital
28.11.25 RATIONAL Buy Goldman Sachs Group Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

RATIONAL AG 661,00 6,01% RATIONAL AG

Aktuelle Aktienanalysen

11:39 voestalpine Hold Erste Group Bank
10:52 BNP Paribas Buy Jefferies & Company Inc.
10:50 BP Hold Jefferies & Company Inc.
10:49 Siemens Healthineers Overweight Barclays Capital
10:48 Rheinmetall Overweight Barclays Capital
10:13 BP Sector Perform RBC Capital Markets
10:12 Douglas Buy Deutsche Bank AG
10:12 BP Neutral JP Morgan Chase & Co.
09:48 Brenntag Buy Warburg Research
09:45 Alzchem Group Buy Warburg Research
09:34 RATIONAL Buy UBS AG
09:07 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Jefferies & Company Inc.
09:04 Pernod Ricard Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:03 Roche Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:23 PUMA Sector Perform RBC Capital Markets
08:21 Douglas Buy Jefferies & Company Inc.
08:21 Inditex Buy Jefferies & Company Inc.
07:59 Philips Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:59 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
07:56 Merck Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:55 HUGO BOSS Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:26 Rheinmetall Overweight JP Morgan Chase & Co.
17.12.25 Reckitt Benckiser Outperform Bernstein Research
17.12.25 Unilever Outperform Bernstein Research
17.12.25 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
17.12.25 L'Oréal Market-Perform Bernstein Research
17.12.25 Henkel vz. Market-Perform Bernstein Research
17.12.25 Danone Market-Perform Bernstein Research
17.12.25 Beiersdorf Outperform Bernstein Research
17.12.25 ASML NV Market-Perform Bernstein Research
17.12.25 Apple Hold Jefferies & Company Inc.
17.12.25 Continental Buy Jefferies & Company Inc.
17.12.25 Michelin Buy Jefferies & Company Inc.
17.12.25 Netflix Kaufen DZ BANK
17.12.25 Zalando Kaufen DZ BANK
17.12.25 GSK Neutral Goldman Sachs Group Inc.
17.12.25 Hermès Equal Weight Barclays Capital
17.12.25 IONOS Kaufen DZ BANK
17.12.25 Heidelberg Materials Overweight Barclays Capital
17.12.25 SAF-HOLLAND Buy Warburg Research
17.12.25 Südzucker Hold Warburg Research
17.12.25 Diageo Buy Jefferies & Company Inc.
17.12.25 Diageo Neutral JP Morgan Chase & Co.
17.12.25 Pernod Ricard Neutral JP Morgan Chase & Co.
17.12.25 Richemont Overweight JP Morgan Chase & Co.
17.12.25 Kering Underweight JP Morgan Chase & Co.
17.12.25 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral UBS AG
17.12.25 Zurich Insurance Sell UBS AG
17.12.25 Hannover Rück Buy UBS AG
17.12.25 AXA Buy UBS AG
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen