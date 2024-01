ANALYSE-FLASH: Bernstein hebt Ziel für Symrise auf 108 Euro - 'Market-Perform'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Symrise von 103 auf 108 Euro angehoben und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Eine Erholung der Chemiebranche dürfte sich langwierig gestalten, es sei keine starke Nachfragebelebung zu erwarten, schrieb Analyst Gunther Zechmann in einem am Mittwoch vorliegenden Branchenausblick auf 2024. Allerdings lasse auch der Kostendruck angesichts fallender Rohstoffkosten nach. In diesem Umfeld zieht der Experte Aktien von Chemieunternehmen vor, die mit ihren Produkten eher auf die Endverbraucher ausgerichtet sind. Hier nennt er vor allem Novozymes, DSM-Firmenich und IFF. Frühzyklische Werte wie BASF empfiehlt er zu meiden./mis/edh

