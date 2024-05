ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank hebt Siemens Energy auf 'Buy' - Ziel 23 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat Siemens Energy von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 14 auf 23 Euro angehoben. Die Aktien des Wettbewerbers und Börsenneulings GE Vernova seien deutlich höher bewertet als die des deutschen Energietechnikkonzerns, schrieb Analyst Gael de-Bray in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zudem bügele Siemens Energy aktuell seine Qualitätsprobleme bei Onshore-Windturbinen aus. Längerfristig dürfte das Unternehmen vom Wachstum der Stromnachfrage profitieren, das jüngst weiter an Fahrt gewonnen habe. Dies gelte vor allem in den USA dank der zusätzlichen Möglichkeiten, die sich aus der Einrichtung von KI-Rechenzentren ergäben./la/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.05.2024 / 04:32 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------