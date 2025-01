ANALYSE-FLASH: Goldman hebt Carl Zeiss Meditec auf 'Neutral' - Ziel 60 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Carl Zeiss Meditec von "Sell" auf "Neutral" hochgestuft und das Kursziel von 50 auf 60 Euro angehoben. Die Erwartungen dürften ihren Boden gefunden haben, und die Zeit sinkender Gewinnschätzungen am Markt dürfte vorbei sein, schrieb Analyst Richard Felton in seiner am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Er hob seine Prognosen währungsbedingt und angesichts der jüngsten China-Zulassung des Augenlasergeräts Visumax 800 an./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2025 / 21:20 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

