ANALYSE-FLASH: Goldman senkt Carl Zeiss Meditec auf 'Sell' - Ziel 90 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Carl Zeiss Meditec von "Neutral" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 110 auf 90 Euro gesenkt. Nach dem mauen ersten Halbjahr erschienen die Jahresziele der Jenaer ambitioniert, schrieb Analyst Richard Felton in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auch die Bewertung lasse kaum Spielraum für Enttäuschungen./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.05.2024 / 05:06 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben