Carl Zeiss Meditec Aktie
|44,72EUR
|1,64EUR
|3,81%
WKN: 531370 / ISIN: DE0005313704
Carl Zeiss Meditec Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hatCarl Zeiss Meditec auf "Overweight" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Die Aktienkurse der europäischen Medizintechnik-Unternehmen hätten sich im laufenden Jahr zum ersten Mal seit 2021 wieder an die Ergebnisentwicklung gekoppelt, die wegen der US-Zölle negativ sei, schrieb Hassan Al-Wakeel in einer am Montag vorliegenden Branchenbetrachtung. Qualitätstitel notierten nun auf Zehnjahrestiefs. Al-Wakeel bevorzugt mit Blick auf 2026 innovationsgetriebene Wachstumswerte. Seine Top-Empfehlungen sind EssilorLuxottica, Fresenius, Straumann und Siemens Healthineers./gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.11.2025 / 16:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2025 / 05:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Carl Zeiss Meditec AG Overweight
|
Unternehmen:
Carl Zeiss Meditec AG
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
52,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
43,74 €
|
Abst. Kursziel*:
18,88%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
44,72 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
16,28%
|
Analyst Name::
Hassan Al-Wakeel
|
KGV*:
-
