ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für Rheinmetall auf 1700 Euro - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Rheinmetall von 1540 auf 1700 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Im ersten Quartal seien dank des Rüstungsgeschäfts die Erwartungen übertroffen worden, schrieb Analystin Chloe Lemarie in einer am Montag vorliegenden Studie. Der bereinigte operative Gewinn (Ebit) habe die Erwartungen um 20 Prozent geschlagen. Trotz des bestätigten Ausblicks sieht der Experte noch bedeutendes Aufwärtspotenzial für die Zielsetzungen./tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2025 / 15:01 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2025 / 15:01 / ET