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11.09.2026 12:34:38

ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt BASF auf 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BASF auf "Underweight" belassen. Die europäische Politik sende protektionistischere Signale zugunsten ihrer Chemiebranche, die strukturellen Wettbewerbsnachteil durch hohe lokale Kosten, schwache Nachfrage und starken Importdruck erlebe, schrieb Chetan Udeshi am Freitag. Bei der Einzelwerteauswahl sieht er vor allem lokaler agierende Unternehmen mit vergleichsweise kleinem Fußabdruck in China wie Lanxess im Vorteil. Globaler agierende Konzerne wie BASF, mit starker Produktion und hohem Absatz in China und dem Rest der Welt seien weniger begünstigt. Sie könnten bei erschwertem Zugang zum europäischen Markt zunehmende Überkapazitäten und den Preisdruck in anderen Märkten zu spüren bekommen./ag/stk/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2026 / 00:12 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.09.2026 / 00:15 / BST

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