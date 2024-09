ANALYSE-FLASH: RBC belässt Commerzbank auf 'Sector Perform' - Ziel 17,50 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat Commerzbank nach Aussagen der Bundesregierung auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 17,50 Euro belassen. Dass der Bund als größter Aktionär im Kampf der Bank gegen eine mögliche Übernahme durch die italienische Großbank Unicredit bis auf Weiteres keine Anteile mehr veräußern will, mache ein Zusammengehen beider Institute kurzfristig weniger wahrscheinlich, schrieb Analystin Anke Reingen in einer am Freitag vorliegenden Studie. Angesichts einer 90-tägigen Haltefrist hätte es dieser Aussage nicht bedurft, was verdeutliche, dass der Bund die Unabhängigkeit der Commerzbank unterstütze. Eine Übernahme durch die Unicredit sei damit nicht vom Tisch. Mit Blick auf die jüngsten Aussagen der Italiener dürfte diese aber erst zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen als bisher von ihr erwartet./gl/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.09.2024 / 13:02 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.09.2024 / 13:02 / EDT

