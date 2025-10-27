27.10.2025 21:49:38

ANALYSE-FLASH: RBC belässt Deutsche Börse nach Zahlen auf 'Sector Perform'

NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat die Aktie der Deutschen Börse (Deutsche Börse) nach vorgelegten Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 235 Euro belassen. Die um ein Prozent besser als erwartet ausgefallenen Umsätze seien auf höhere Treasury-Resultate in den Bereichen Handel & Clearing sowie Wertpapierdienstleistungen zurückzuführen, schrieb Ben Bathurst in einer am Montag vorliegenden Studie. Geringer als erwartet ausgefallene Betriebskosten hätten zudem zu einem Übertreffen der Ebitda-Erwartungen beigetragen. Wie erwartet, seien vor dem Kapitalmarkttag am 10. Dezember, bei dem die Deutsche Börse die Weiterentwicklung ihrer Strategie über 2026 hinaus vorstellen wolle, keine weiteren Prognosen veröffentlicht worden./rob/ck/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2025 / 15:00 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2025 / 15:00 / EDT

