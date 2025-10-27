|
27.10.2025 21:49:38
ANALYSE-FLASH: RBC belässt Deutsche Börse nach Zahlen auf 'Sector Perform'
NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat die Aktie der Deutschen Börse (Deutsche Börse) nach vorgelegten Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 235 Euro belassen. Die um ein Prozent besser als erwartet ausgefallenen Umsätze seien auf höhere Treasury-Resultate in den Bereichen Handel & Clearing sowie Wertpapierdienstleistungen zurückzuführen, schrieb Ben Bathurst in einer am Montag vorliegenden Studie. Geringer als erwartet ausgefallene Betriebskosten hätten zudem zu einem Übertreffen der Ebitda-Erwartungen beigetragen. Wie erwartet, seien vor dem Kapitalmarkttag am 10. Dezember, bei dem die Deutsche Börse die Weiterentwicklung ihrer Strategie über 2026 hinaus vorstellen wolle, keine weiteren Prognosen veröffentlicht worden./rob/ck/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2025 / 15:00 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2025 / 15:00 / EDT
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung im Handelsstreit: ATX schließt in Grün -- DAX zum Handelende im Plus -- US-Börsen ghen stärker in den Feierabend - neue Rekorde -- Märkte in Fernost letztlich höher
Am heimischen Aktienmarkt zeigte sich am Montag ein kleines Plus. Der deutsche Leitindex präsentierte sich freundlich. Die US-Börsen konnten neue Rekorde erklimmen. An den asiatischen Aktienmärkten ging es zum Wochenauftakt klar nach oben.