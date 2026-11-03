Lufthansa Aktie
WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125
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03.11.2026 12:34:38
ANALYSE-FLASH: RBC belässt Lufthansa auf 'Sector Perform'
NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Lufthansa nach Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 8,50 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) habe die Konsensschätzung um 3 Prozent übertroffen, schrieb Ruairi Cullinane in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion. Die reduzierte Ebit-Zielspanne für 2026 sei angesichts der gestiegenen Treibstoffkosten nicht überraschend./rob/edh/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 02:13 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 02:13 / EST
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Nachrichten zu Lufthansa AG
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12:34
|ANALYSE-FLASH: RBC belässt Lufthansa auf 'Sector Perform' (dpa-AFX)
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12:26
|XETRA-Handel MDAX notiert mittags im Minus (finanzen.at)
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10:45
|Keine Kurzarbeit bei Eurowings im Winter (dpa-AFX)
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10:28
|ROUNDUP 2: Kerosin belastet Lufthansa 2026 noch stärker - Aktie legt zu (dpa-AFX)
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09:28
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX sackt zum Start ab (finanzen.at)
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08:18
|ROUNDUP: Kerosinpreis belastet Lufthansa 2026 noch stärker - Gewinnziel gedämpft (dpa-AFX)
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07:37
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Analysen zu Lufthansa AG
|09:51
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:18
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|08:56
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|09:51
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:18
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|08:56
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|19.10.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|04.08.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|03.07.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|06.05.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|27.03.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|19.08.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|05.08.26
|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.07.26
|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.07.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|08.05.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|09:51
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:18
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|08:56
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
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Aktien in diesem Artikel
|Lufthansa AG
|7,73
|4,40%