Lufthansa Aktie

7,71EUR 0,31EUR 4,13%
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WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125

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03.11.2026 09:51:08

Lufthansa Sector Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Lufthansa nach Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 8,50 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) habe die Konsensschätzung um 3 Prozent übertroffen, schrieb Ruairi Cullinane in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion. Die reduzierte Ebit-Zielspanne für 2026 sei angesichts der gestiegenen Treibstoffkosten nicht überraschend./rob/edh/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 02:13 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 02:13 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Lufthansa AG Sector Perform
Unternehmen:
Lufthansa AG 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
8,50 €
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
7,73 € 		Abst. Kursziel*:
9,90%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
7,71 € 		Abst. Kursziel aktuell:
10,19%
Analyst Name::
Ruairi Cullinane 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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09:51 Lufthansa Sector Perform RBC Capital Markets
09:18 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
08:56 Lufthansa Neutral JP Morgan Chase & Co.
21.10.26 Lufthansa Neutral JP Morgan Chase & Co.
20.10.26 Lufthansa Hold Deutsche Bank AG
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Aktien in diesem Artikel

Lufthansa AG 7,74 4,48% Lufthansa AG

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10:11 Palfinger kaufen Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:57 Philips Hold Jefferies & Company Inc.
09:54 Philips Sector Perform RBC Capital Markets
09:51 Lufthansa Sector Perform RBC Capital Markets
09:43 Philips Neutral JP Morgan Chase & Co.
09:42 HUGO BOSS Sector Perform RBC Capital Markets
09:40 HUGO BOSS Hold Jefferies & Company Inc.
09:37 Bayer Hold Jefferies & Company Inc.
09:24 Evonik Underweight JP Morgan Chase & Co.
09:21 Fresenius Medical Care Market-Perform Bernstein Research
09:18 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
08:57 Fresenius Medical Care Underperform Jefferies & Company Inc.
08:56 Lufthansa Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:37 Vonovia Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:35 Apple Neutral UBS AG
08:33 Zalando Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:21 Philips Market-Perform Bernstein Research
08:00 Zalando Buy Jefferies & Company Inc.
07:53 CTS Eventim Outperform Bernstein Research
07:44 Porsche vz. Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:35 STRATEC Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06:58 Apple Buy Goldman Sachs Group Inc.
06:56 Ryanair Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:55 Alstom Neutral JP Morgan Chase & Co.
06:55 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:43 adidas Sell UBS AG
02.11.26 FUCHS Hold Jefferies & Company Inc.
02.11.26 Sanofi Sector Perform RBC Capital Markets
02.11.26 Boeing Kaufen DZ BANK
02.11.26 Zalando Outperform RBC Capital Markets
02.11.26 HUGO BOSS Sector Perform RBC Capital Markets
02.11.26 Ahold Delhaize Sector Perform RBC Capital Markets
02.11.26 Inditex Outperform RBC Capital Markets
02.11.26 Hennes & Mauritz AB Sector Perform RBC Capital Markets
02.11.26 ASOS Sector Perform RBC Capital Markets
02.11.26 BNP Paribas Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.11.26 Microsoft Kaufen DZ BANK
02.11.26 E.ON Buy Jefferies & Company Inc.
02.11.26 Ryanair Buy UBS AG
02.11.26 Linde Halten DZ BANK
02.11.26 Fresenius Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.11.26 AstraZeneca Buy UBS AG
02.11.26 AstraZeneca Overweight Barclays Capital
02.11.26 DWS Group Buy UBS AG
02.11.26 Microsoft Buy Jefferies & Company Inc.
02.11.26 Alphabet A Buy Jefferies & Company Inc.
02.11.26 Amazon Buy Jefferies & Company Inc.
02.11.26 Polytec verkaufen Baader Bank
02.11.26 Shell Buy Goldman Sachs Group Inc.
02.11.26 GSK Neutral Goldman Sachs Group Inc.
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