DHL Group Aktie
WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004
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15.10.2026 07:49:38
ANALYSE-FLASH: RBC startet DHL Group mit 'Outperform' - Ziel 67 Euro
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat DHL Group (DHL Group (ex Deutsche Post)) mit "Outperform" und einem Kursziel von 67 Euro in die Bewertung aufgenommen. Die aktuelle Gewinnwachstumsdynamik im Express-Geschäft stimme ihn zuversichtlich, schrieb Ruairi Cullinane in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Für den Logistikkonzern lägen seine Ergebnisprognosen (Ebit) der Jahre 2028 und 2030 um 4 respektive 8 Prozent über dem Konsens. Die Aktie werde mit einem Abschlag zur Branche gehandelt. Die sich ändernde Geschäftsstruktur dürfte die Bewertung stützen./edh/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2026 / 00:29 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2026 / 00:45 / EDT
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