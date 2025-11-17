DAX 40-Titel MTU Aero Engines-Aktie: So viel hätten Anleger an einem MTU Aero Engines-Investment von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren in MTU Aero Engines-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden MTU Aero Engines-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 85,04 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die MTU Aero Engines-Aktie investiert hätte, hätte er nun 117,592 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 14.11.2025 auf 359,00 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 42 215,43 EUR wert. Das entspricht einem Anstieg um 322,15 Prozent.

MTU Aero Engines erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 19,31 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des MTU Aero Engines-Papiers fand am 06.06.2005 an der Börse XETRA statt. Damals wurde der erste Kurs des MTU Aero Engines-Papiers bei 21,89 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at