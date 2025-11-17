MTU Aero Engines Aktie
WKN: A0D9PT / ISIN: DE000A0D9PT0
|MTU Aero Engines-Performance im Blick
|
17.11.2025 10:03:54
DAX 40-Titel MTU Aero Engines-Aktie: So viel hätten Anleger an einem MTU Aero Engines-Investment von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren wurden MTU Aero Engines-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 85,04 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die MTU Aero Engines-Aktie investiert hätte, hätte er nun 117,592 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 14.11.2025 auf 359,00 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 42 215,43 EUR wert. Das entspricht einem Anstieg um 322,15 Prozent.
MTU Aero Engines erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 19,31 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des MTU Aero Engines-Papiers fand am 06.06.2005 an der Börse XETRA statt. Damals wurde der erste Kurs des MTU Aero Engines-Papiers bei 21,89 EUR festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu MTU Aero Engines AGmehr Nachrichten
|
12:26
|Schwacher Handel: DAX präsentiert sich mittags schwächer (finanzen.at)
|
14.11.25
|Freitagshandel in Frankfurt: LUS-DAX leichter (finanzen.at)
|
14.11.25
|Zurückhaltung in Frankfurt: DAX mit Abgaben (finanzen.at)
|
13.11.25