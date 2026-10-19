DHL Group Aktie

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WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004

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Aktie unter der Lupe 19.10.2026 17:04:47

Analyse: So bewertet DZ BANK die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

Analyse: So bewertet DZ BANK die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

DZ BANK-Analyst Dirk Schlamp hat sich das DHL Group (ex Deutsche Post)-Papier genauer angesehen. Hier sind die daraus resultierenden Erkenntnisse.

Die DZ Bank hat den fairen Wert für DHL Group von 63 auf 66 Euro je Aktie angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Eckdaten zum dritten Quartal des Logistikers hätten die Erwartungen übertroffen, schrieb Dirk Schlamp in einer am Montag vorliegenden Studie. Den wichtigsten Ergebnistreiber sieht der Experte in der Express-Sparte. Er berücksichtigte dies und den erneut erhöhten Ausblick in seinen Schätzungen - mit positivem Einfluss auf den fairen Wert der Aktie.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 16:48 Uhr um 2,1 Prozent auf 57,02 EUR ab. 594 923 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Der Anteilsschein kletterte seit Jahresbeginn 2026 um 27,2 Prozent nach oben.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2026 / 15:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2026 / 15:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: Erasmus Wolff / Shutterstock.com

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