DHL Group Aktie
WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004
|Aktie unter der Lupe
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19.10.2026 17:04:47
Analyse: So bewertet DZ BANK die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie
Die DZ Bank hat den fairen Wert für DHL Group von 63 auf 66 Euro je Aktie angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Eckdaten zum dritten Quartal des Logistikers hätten die Erwartungen übertroffen, schrieb Dirk Schlamp in einer am Montag vorliegenden Studie. Den wichtigsten Ergebnistreiber sieht der Experte in der Express-Sparte. Er berücksichtigte dies und den erneut erhöhten Ausblick in seinen Schätzungen - mit positivem Einfluss auf den fairen Wert der Aktie.
Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung
Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 16:48 Uhr um 2,1 Prozent auf 57,02 EUR ab. 594 923 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Der Anteilsschein kletterte seit Jahresbeginn 2026 um 27,2 Prozent nach oben.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2026 / 15:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2026 / 15:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)
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15:31
|EQS-CMS: DHL AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
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|EQS-CMS: DHL AG: Release of a capital market information (EQS Group)
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|Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich schwächer (finanzen.at)
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12:27
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX sackt am Montagmittag ab (finanzen.at)
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|ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank hebt Ziel für DHL Group auf 64 Euro - 'Buy' (dpa-AFX)
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|DAX 40-Titel DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine DHL Group (ex Deutsche Post)-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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|ROUNDUP: DHL erhöht nach Ergebnisanstieg Prognose - Aktie tut sich schwer (dpa-AFX)
Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)
|16:10
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|08:58
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|16.10.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.10.26
|DHL Group Outperform
|RBC Capital Markets
|15.10.26
|DHL Group Outperform
|RBC Capital Markets
|16:10
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|08:58
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|16.10.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.10.26
|DHL Group Outperform
|RBC Capital Markets
|15.10.26
|DHL Group Outperform
|RBC Capital Markets
|16:10
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|08:58
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|16.10.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.10.26
|DHL Group Outperform
|RBC Capital Markets
|15.10.26
|DHL Group Outperform
|RBC Capital Markets
|11.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|06.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|13.10.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|22.09.25
|DHL Group Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|05.08.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|08.10.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.10.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|05.10.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|30.09.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.09.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|DHL Group (ex Deutsche Post)
|57,48
|-1,78%
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