Symrise Aktie

WKN DE: SYM999 / ISIN: DE000SYM9999

13.01.2026 12:19:51

Analyse: So bewertet UBS AG die Symrise-Aktie

UBS AG hat eine eingehende Analyse der Symrise-Aktie durchgeführt. Hier sind die Ergebnisse.

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Symrise auf "Buy" mit einem Kursziel von 99 Euro belassen. Charles Eden bezog sich in einer am Dienstag vorliegenden Studie auf eine Mitteilung des Herstellers von Geschmacksstoffen und Aromen, das Geschäft mit Terpenen zu veräußern und Abschreibungen darauf sowie auf die Beteiligung Swedencare vorzunehmen. Da die Abschreibungen nicht zahlungswirksam seien, dürften Anleger am Ende darüber hinwegsehen, so der Experte. Der Aktienrückkauf dürfte positiv aufgenommen werden, auch wenn er kein Gamechanger sei.

Aktienbewertung im Detail: Die Symrise-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Das Papier von Symrise konnte um 12:03 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 4,3 Prozent auf 73,88 EUR. Insofern weist der Anteil noch eine Steigerungsaussicht von 34,00 Prozent im Vergleich zur festgelegten Analysten-Prognose auf. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 330 330 Symrise-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 04.03.2026 erwartet.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 20:11 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquelle: istock/kryczka

