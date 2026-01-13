Symrise Aktie
WKN DE: SYM999 / ISIN: DE000SYM9999
|Aktie bewertet
|
13.01.2026 12:19:51
Analyse: So bewertet UBS AG die Symrise-Aktie
Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Symrise auf "Buy" mit einem Kursziel von 99 Euro belassen. Charles Eden bezog sich in einer am Dienstag vorliegenden Studie auf eine Mitteilung des Herstellers von Geschmacksstoffen und Aromen, das Geschäft mit Terpenen zu veräußern und Abschreibungen darauf sowie auf die Beteiligung Swedencare vorzunehmen. Da die Abschreibungen nicht zahlungswirksam seien, dürften Anleger am Ende darüber hinwegsehen, so der Experte. Der Aktienrückkauf dürfte positiv aufgenommen werden, auch wenn er kein Gamechanger sei.
Aktienbewertung im Detail: Die Symrise-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse
Das Papier von Symrise konnte um 12:03 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 4,3 Prozent auf 73,88 EUR. Insofern weist der Anteil noch eine Steigerungsaussicht von 34,00 Prozent im Vergleich zur festgelegten Analysten-Prognose auf. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 330 330 Symrise-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 04.03.2026 erwartet.
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 20:11 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Symrise AG
|
12:26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX in Rot (finanzen.at)
|
12:26
|Zurückhaltung in Frankfurt: So bewegt sich der DAX am Dienstagmittag (finanzen.at)
|
11:14
|Symrise-Aktie deutlich fester: Symrise stößt Terpene-Geschäft ab (finanzen.at)
|
11:04
|ROUNDUP: Symrise veräußert Terpen-Geschäft - Abschreibungen und Aktienrückkauf (dpa-AFX)
|
09:28
|Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich zum Start des Dienstagshandels leichter (finanzen.at)
|
09:28
|Impulsarmer Handel in Frankfurt: DAX pendelt zum Start des Dienstagshandels um seinen Vortagesschluss (finanzen.at)
|
08:51
|AKTIE IM FOKUS: Symrise beschleunigen Erholung - Terpenen-Verkauf und Rückkäufe (dpa-AFX)
|
12.01.26
|NACHBÖRSE/XDAX +0,2% auf 25.460 Pkt - Symrise gesucht (Dow Jones)