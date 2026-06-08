Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
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08.06.2026 18:23:00
Analyst zu Gemini auf dem iPhone: Rettet Google Apples KI-Ambitionen?
Apple will Gemini-Modelle tief in iOS integrieren und auch Googles Cloud-Dienste nutzen. Ein bekannter Apple-Beobachter sieht Chancen wie Risiken.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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Nachrichten zu Apple Inc.
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|Apple stärkt Präsenz in Deutschland: Entwicklerzentrum in Berlin - Aktien tiefer (dpa-AFX)
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02.06.26
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02.06.26
|Börse New York in Grün: Dow Jones verbucht am Nachmittag Zuschläge (finanzen.at)
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02.06.26
|Freundlicher Handel in New York: Dow Jones steigt am Dienstagmittag (finanzen.at)
Analysen zu Apple Inc.
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|05.05.26
|Apple Neutral
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|05.05.26
|Apple Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.05.26
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|05.05.26
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|22.04.26
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|20.10.25
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|04.06.26
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|UBS AG
|03.06.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|05.05.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|01.05.26
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.04.26
|Apple Neutral
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