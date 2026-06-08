Apple Aktie

Apple für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 865985 / ISIN: US0378331005

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08.06.2026 18:23:00

Analyst zu Gemini auf dem iPhone: Rettet Google Apples KI-Ambitionen?

Apple will Gemini-Modelle tief in iOS integrieren und auch Googles Cloud-Dienste nutzen. Ein bekannter Apple-Beobachter sieht Chancen wie Risiken.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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03.06.26 Apple Neutral UBS AG
05.05.26 Apple Neutral UBS AG
05.05.26 Apple Buy Goldman Sachs Group Inc.
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Apple Inc. 271,30 1,46% Apple Inc.

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