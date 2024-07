Anders Malmström übernimmt zu April 2025 als CFO bei Swiss Re

Er werde zu April 2025 auf den derzeitigen Finanzvorstand John Dacey folgen, der sich dann in den Ruhestand verabschieden wird, teilte Swiss Re am Mittwoch in Zürich mit.

Malmström ist derzeit noch als Finanzchef bei der Athora Holding tätig, einer europäischen Gruppe für Spar- und Altersvorsorgeprodukte. Davor hatte er Führungsaufgaben unter anderem bei Equitable Holdings in New York, bei AXA oder auch bei der Swiss Life inne.

Dacey wird zwar per Ende März 2025 von seiner Position zurücktreten und in den Ruhestand gehen. Er solle dem Konzern aber weiterhin als "nicht-exekutives Mitglied" in den Verwaltungsräten von FWD und CPIC zur Verfügung stehen.

/cf/ys/AWP/ngu

ZÜRICH (dpa-AFX)