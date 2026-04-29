Andritz Aktie
WKN: 73000 / ISIN: AT0000730007
|Rekord-Auftragseingänge
|
29.04.2026 17:56:00
Andritz-Aktie springt hoch: Erstes Quartal 2026 endet mit Gewinnplus
Die Auftragseingänge erreichten ein Rekordniveau, vor allem dank mehrerer mittelgroßer Aufträge in Geschäftsfeld Wasserkraft. Das erste Quartal dürfe zwar nicht auf das Gesamtjahr hochgerechnet werden, Andritz erwartet aber "eine Rückkehr zum Wachstum und einen Umsatz in einer Spanne von 8,0 bis 8,3 Mrd. Euro". 2025 betrug der Umsatz 7,9 Mrd. Euro.
Im ersten Quartal erwirtschaftete Andritz 91,8 Mio. Euro Konzernergebnis, um 2,9 Prozent mehr als im Vorjahresquartal. Der Umsatz legte um 1,7 Prozent auf 1,79 Mrd. Euro zu. Die Auftragseingänge summierten sich auf 3,6 Mrd. Euro, um 54,3 Prozent mehr als im Vergleichsquartal. Ende März lag der Auftragsbestand bei 12,4 Mrd. Euro, was einen Anstieg um 18,3 Prozent im Jahresabstand und einen neuen Rekordwert bedeutet.In Wien schloss die Andritz-Aktie 7,04 Prozent höher bei 73,00 Euro.
tsk/bel
APA
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Bildquelle: Andritz AG,ANDRITZ
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