Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX legt am Mittag den Rückwärtsgang ein

Der DAX notiert im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,05 Prozent tiefer bei 16 678,25 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 1,676 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,085 Prozent leichter bei 16 673,30 Punkten in den Freitagshandel, nach 16 687,42 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der DAX bei 16 651,78 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 16 699,64 Punkten.

DAX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der DAX bislang ein Minus von 0,033 Prozent. Noch vor einem Monat, am 22.11.2023, betrug der DAX-Kurs 15 957,82 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 22.09.2023, lag der DAX bei 15 557,29 Punkten. Vor einem Jahr, am 22.12.2022, verzeichnete der DAX einen Stand von 13 914,07 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2023 kletterte der Index bereits um 18,54 Prozent. In diesem Jahr erreichte der DAX bereits ein Jahreshoch bei 17 003,28 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13 976,44 Zählern verzeichnet.

DAX-Tops und -Flops

Die stärksten Aktien im DAX sind aktuell BMW (+ 0,79 Prozent auf 100,34 EUR), Deutsche Börse (+ 0,74 Prozent auf 184,45 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,62 Prozent auf 21,79 EUR), Brenntag SE (+ 0,53 Prozent auf 82,86 EUR) und Symrise (+ 0,47 Prozent auf 98,60 EUR). Die Verlierer im DAX sind hingegen Zalando (-6,72 Prozent auf 21,36 EUR), adidas (-5,64 Prozent auf 183,46 EUR), Sartorius vz (-1,63 Prozent auf 332,50 EUR), Infineon (-0,78 Prozent auf 37,57 EUR) und MTU Aero Engines (-0,64 Prozent auf 192,90 EUR).

DAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Aktie im DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Bank-Aktie. 1 702 827 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 162,822 Mrd. Euro die dominierende Aktie im DAX.

Fundamentaldaten der DAX-Aktien

Im DAX weist die Porsche Automobil vz-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 2,73 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anleger werden 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,32 Prozent gelockt.

