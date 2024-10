Angespannte Stimmung in Zürich: SMI am Dienstagnachmittag im Minus

Am Dienstag verliert der SMI um 15:42 Uhr via SIX 0,90 Prozent auf 12 151,69 Punkte. An der Börse sind die im SMI enthaltenen Werte damit 1,462 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SMI 0,224 Prozent tiefer bei 12 234,37 Punkten in den Handel, nach 12 261,87 Punkten am Vortag.

Bei 12 120,99 Einheiten erreichte der SMI sein Tagestief, während er hingegen mit 12 238,56 Punkten den höchsten Stand markierte.

SMI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 20.09.2024, den Wert von 11 934,07 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.07.2024, wurde der SMI mit 12 296,74 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 20.10.2023, bei 10 348,60 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 8,79 Prozent nach oben. Der SMI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 12 483,57 Punkten. Bei 11 064,90 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Heutige Tops und Flops im SMI

Zu den Gewinner-Aktien im SMI zählen aktuell Richemont (+ 0,00 Prozent auf 126,65 CHF), UBS (-0,18 Prozent auf 27,97 CHF), Lonza (-0,22 Prozent auf 541,80 CHF), Partners Group (-0,31 Prozent auf 1 275,00 CHF) und Sika (-0,32 Prozent auf 251,40 CHF). Schwächer notieren im SMI derweil Logitech (-4,87 Prozent auf 73,04 CHF), Geberit (-2,13 Prozent auf 515,00 CHF), Swiss Re (-2,01 Prozent auf 112,35 CHF), Novartis (-1,62 Prozent auf 98,81 CHF) und Zurich Insurance (-1,37 Prozent auf 519,00 CHF).

SMI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im SMI ist die Logitech-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 244 108 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 235,953 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert.

SMI-Fundamentaldaten im Fokus

2024 hat die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,87 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI inne. Die Swiss Re-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 5,78 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

