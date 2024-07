Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 verbucht zum Start des Freitagshandels Verluste

Um 09:12 Uhr steht im STOXX-Handel ein Minus von 0,41 Prozent auf 4 424,04 Punkte an der STOXX 50-Kurstafel. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Abschlag von 0,094 Prozent auf 4 437,99 Punkte an der Kurstafel, nach 4 442,17 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte heute sein Tagestief bei 4 423,55 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 4 437,99 Punkten lag.

STOXX 50-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verlor der STOXX 50 bereits um 3,16 Prozent. Vor einem Monat, am 19.06.2024, wurde der STOXX 50 auf 4 505,24 Punkte taxiert. Der STOXX 50 lag vor drei Monaten, am 19.04.2024, bei 4 338,79 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.07.2023, wies der STOXX 50 einen Wert von 3 948,62 Punkten auf.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2024 ein Plus von 8,11 Prozent zu Buche. Aktuell liegt der STOXX 50 bei einem Jahreshoch von 4 584,77 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 4 010,21 Punkte.

STOXX 50-Top-Flop-Aktien

Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen derzeit Novartis (+ 0,62 Prozent auf 95,68 CHF), UniCredit (+ 0,29 Prozent auf 37,74 EUR), Airbus SE (ex EADS) (+ 0,20) Prozent auf 131,16 EUR), Roche (+ 0,18 Prozent auf 278,90 CHF) und Deutsche Telekom (+ 0,12 Prozent auf 24,29 EUR). Flop-Aktien im STOXX 50 sind derweil Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-2,12 Prozent auf 446,80 EUR), Glencore (-2,02 Prozent auf 4,42 GBP), Diageo (-1,62 Prozent auf 24,84 GBP), Rio Tinto (-1,48 Prozent auf 49,30 GBP) und UBS (-1,35 Prozent auf 26,99 CHF).

Diese STOXX 50-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im STOXX 50 ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 251 688 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit 524,668 Mrd. Euro macht die Novo Nordisk-Aktie im STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die STOXX 50-Mitglieder auf

Unter den STOXX 50-Aktien weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit 5,55 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 9,77 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der HSBC-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at