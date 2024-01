Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX zum Handelsstart schwächer

Um 09:12 Uhr steht im XETRA-Handel ein Minus von 0,23 Prozent auf 16 867,50 Punkte an der DAX-Kurstafel. Der Börsenwert der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 1,699 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,165 Prozent auf 16 879,01 Punkte an der Kurstafel, nach 16 906,92 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 16 858,65 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 16 884,98 Punkten verzeichnete.

DAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der DAX bislang Gewinne von 1,10 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.12.2023, wies der DAX einen Stand von 16 706,18 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 26.10.2023, wurde der DAX auf 14 731,05 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 26.01.2023, erreichte der DAX einen Wert von 15 132,85 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 kletterte der Index bereits um 0,585 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des DAX beträgt derzeit 16 963,47 Punkte. Bei 16 345,02 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

DAX-Gewinner und -Verlierer

Die Top-Aktien im DAX sind aktuell Sartorius vz (+ 8,48 Prozent auf 327,50 EUR), Merck (+ 4,93 Prozent auf 154,35 EUR), Siemens Healthineers (+ 1,40 Prozent auf 52,10 EUR), Brenntag SE (+ 1,24 Prozent auf 80,18 EUR) und Fresenius SE (+ 1,20 Prozent auf 26,92 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind hingegen Infineon (-1,80 Prozent auf 34,02 EUR), Bayer (-1,79 Prozent auf 32,04 EUR), Deutsche Telekom (-1,55 Prozent auf 22,89 EUR), Siemens Energy (-1,52 Prozent auf 13,28 EUR) und Zalando (-1,24 Prozent auf 18,25 EUR).

DAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Aktie im DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 883 610 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im DAX mit 188,041 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

KGV und Dividende der DAX-Mitglieder

2024 verzeichnet die Porsche Automobil vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,73 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Unter den Aktien im Index präsentiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,40 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at