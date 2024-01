Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX gibt nachmittags nach

Der LUS-DAX verzeichnet am Dienstag Verluste.

Um 15:57 Uhr notiert der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,56 Prozent tiefer bei 16 534,50 Punkten.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 16 628,00 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 16 472,00 Einheiten.

LUS-DAX-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.12.2023, wies der LUS-DAX 16 726,00 Punkte auf. Der LUS-DAX lag noch vor drei Monaten, am 16.10.2023, bei 15 266,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 16.01.2023, erreichte der LUS-DAX einen Wert von 15 122,00 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 sank der Index bereits um 1,25 Prozent. Das LUS-DAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 16 964,50 Punkten. Bei 16 447,00 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im LUS-DAX

Unter den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX befinden sich derzeit Rheinmetall (+ 2,09 Prozent auf 322,20 EUR), Beiersdorf (+ 0,52 Prozent auf 134,95 EUR), QIAGEN (+ 0,49 Prozent auf 40,87 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,46 Prozent auf 22,78 EUR) und Merck (+ 0,45 Prozent auf 144,95 EUR). Die schwächsten LUS-DAX-Aktien sind hingegen Commerzbank (-4,90 Prozent auf 10,88 EUR), Siemens Energy (-3,96 Prozent auf 11,65 EUR), Sartorius vz (-3,76 Prozent auf 297,00 EUR), Zalando (-3,44 Prozent auf 17,13 EUR) und Continental (-2,77 Prozent auf 71,60 EUR).

Welche LUS-DAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der Commerzbank-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 15 668 680 Aktien gehandelt. Im LUS-DAX macht die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 169,443 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

LUS-DAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die Porsche Automobil vz-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 2,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,26 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

