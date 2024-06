Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX verliert zum Start des Freitagshandels

Der LUS-DAX gibt am Morgen nach seinem Vortagesanstieg nach.

Der LUS-DAX notiert im XETRA-Handel um 09:27 Uhr um 0,33 Prozent schwächer bei 18 228,00 Punkten.

Der Höchststand des LUS-DAX lag am Freitag bei 18 342,00 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 18 201,00 Punkten erreichte.

So bewegt sich der LUS-DAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht stieg der LUS-DAX bereits um Prozent. Der LUS-DAX verzeichnete vor einem Monat, am 14.05.2024, den Wert von 18 772,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 14.03.2024, lag der LUS-DAX-Kurs bei 17 912,00 Punkten. Der LUS-DAX stand vor einem Jahr, am 14.06.2023, bei 16 297,00 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 8,86 Prozent nach oben. Der LUS-DAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 18 888,50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 345,00 Punkten registriert.

Tops und Flops im LUS-DAX aktuell

Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind aktuell Siemens Energy (+ 1,07 Prozent auf 23,64 EUR), SAP SE (+ 0,56 Prozent auf 178,98 EUR), Rheinmetall (+ 0,55 Prozent auf 508,80 EUR), Beiersdorf (+ 0,48 Prozent auf 146,00 EUR) und Allianz (+ 0,39 Prozent auf 257,30 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX derweil Zalando (-1,33 Prozent auf 22,24 EUR), Continental (-0,99 Prozent auf 58,10 EUR), Commerzbank (-0,94 Prozent auf 14,27 EUR), Siemens (-0,84 Prozent auf 169,40 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (-0,80 Prozent auf 38,32 EUR).

Welche LUS-DAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der Deutsche Bank-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. 402 019 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im LUS-DAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 211,735 Mrd. Euro den größten Anteil.

Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Titel

Die Porsche Automobil vz-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 2,56 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten. Mit 8,51 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at