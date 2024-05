Anleger in Frankfurt halten sich zurück: TecDAX zeigt sich letztendlich schwächer

Der TecDAX bewegte sich am Dienstag auf rotem Terrain.

Letztendlich gab der TecDAX im XETRA-Handel um 0,73 Prozent auf 3 432,20 Punkte nach. An der Börse sind die im TecDAX enthaltenen Werte damit 517,309 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,005 Prozent auf 3 457,11 Punkte an der Kurstafel, nach 3 457,29 Punkten am Vortag.

Der TecDAX erreichte heute sein Tageshoch bei 3 457,11 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 3 421,50 Punkten lag.

So entwickelt sich der TecDAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 19.04.2024, den Wert von 3 187,20 Punkten. Der TecDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 21.02.2024, den Stand von 3 339,51 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 19.05.2023, mit 3 286,40 Punkten bewertet.

Seit Jahresbeginn 2024 gewann der Index bereits um 3,24 Prozent. Bei 3 490,44 Punkten markierte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 3 175,55 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

TecDAX-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Einzelwerten im TecDAX befinden sich derzeit Kontron (+ 2,32 Prozent auf 20,32 EUR), Nemetschek SE (+ 2,20 Prozent auf 90,75 EUR), CompuGroup Medical SE (+ 0,99 Prozent auf 28,54 EUR), Siemens Healthineers (+ 0,91 Prozent auf 53,42 EUR) und HENSOLDT (+ 0,61 Prozent auf 39,44 EUR). Am anderen Ende der TecDAX-Liste stehen hingegen AIXTRON SE (-4,31 Prozent auf 22,62 EUR), SMA Solar (-3,06 Prozent auf 47,50 EUR), Infineon (-3,05 Prozent auf 36,35 EUR), Carl Zeiss Meditec (-2,41 Prozent auf 92,95 EUR) und SÜSS MicroTec SE (-1,81 Prozent auf 54,40 EUR) unter Druck.

TecDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 8 208 201 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 206,622 Mrd. Euro die dominierende Aktie im TecDAX.

Fundamentaldaten der TecDAX-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die 1&1-Aktie. Hier soll ein KGV von 9,65 zu Buche schlagen. Die freenet-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,76 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at