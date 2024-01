Anleger in Frankfurt halten sich zurück: TecDAX zum Start mit Abgaben

Der TecDAX bewegt sich am Morgen nach einem positiven Vortageshandel im Minus.

Der TecDAX tendiert im XETRA-Handel um 09:13 Uhr um 0,20 Prozent tiefer bei 3 317,84 Punkten. Damit kommen die im TecDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 482,034 Mrd. Euro. In den Mittwochshandel ging der TecDAX 0,380 Prozent tiefer bei 3 311,94 Punkten, nach 3 324,59 Punkten am Vortag.

Bei 3 320,48 Einheiten erreichte der TecDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 3 305,94 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

TecDAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den TecDAX bereits um 0,807 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 01.12.2023, den Wert von 3 209,04 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.10.2023, wurde der TecDAX mit einer Bewertung von 2 963,82 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 03.01.2023, lag der TecDAX bei 2 942,60 Punkten.

Heutige Tops und Flops im TecDAX

Zu den Gewinner-Aktien im TecDAX zählen aktuell Nordex (+ 2,47 Prozent auf 10,78 EUR), Energiekontor (+ 2,47 Prozent auf 82,90 EUR), ADTRAN (+ 1,23 Prozent auf 7,43 USD), Deutsche Telekom (+ 1,09 Prozent auf 22,21 EUR) und EVOTEC SE (+ 0,81 Prozent auf 21,18 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind hingegen JENOPTIK (-1,22 Prozent auf 27,52 EUR), CompuGroup Medical SE (-1,05 Prozent auf 37,60 EUR), Infineon (-1,05 Prozent auf 36,67 EUR), Sartorius vz (-0,98 Prozent auf 341,90 EUR) und MorphoSys (-0,97 Prozent auf 34,64 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 548 248 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 163,150 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der TecDAX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die freenet-Aktie. Hier wird ein KGV von 10,48 erwartet. Unter den Aktien im Index verzeichnet die freenet-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,38 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

