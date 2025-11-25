Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
|
25.11.2025 11:54:00
Apple baut US-Sales-Organisation um: "Dutzende" Entlassungen
Im Gegensatz zu Microsoft, Meta oder Amazon hat sich Apple bei Stellenstreichungen zurückgehalten. Nun will der Konzern den Vertrieb umbauen, was Jobs kostet.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
