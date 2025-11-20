Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
|
20.11.2025 17:43:14
Apple introduces Digital ID, a new way to create and present an ID in Apple Wallet
Digital ID is a new way for users to create an ID in Apple Wallet using their U.S. passport, and present it with the privacy of iPhone or Apple Watch.Weiter zum vollständigen Artikel bei Apple Inc.
