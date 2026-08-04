Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
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04.08.2026 12:22:40
Apple issues new challenge against UK order for access to private user data
It is the latest development in the ongoing dispute between Apple and the Home Office over data privacy.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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