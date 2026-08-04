Apple Aktie

Apple für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 865985 / ISIN: US0378331005

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04.08.2026 12:22:40

Apple issues new challenge against UK order for access to private user data

It is the latest development in the ongoing dispute between Apple and the Home Office over data privacy.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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