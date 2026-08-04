Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
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04.08.2026 09:03:44
Apple seeks preliminary injunction against OpenAI in trade secrets case
Apple alleges misappropriation of its trade secrets to benefit OpenAI’s foray into consumer hardwareWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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