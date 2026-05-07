Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
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07.05.2026 11:53:00
Apple-Tochter Claris: FileMaker soll agentisch werden
Wie geht es weiter bei FileMaker? Die Macher der Datenbanklösung setzen demnächst voll auf KI. Apple-Tochter Claris will sich gegenüber Coding-Agenten öffnen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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Nachrichten zu Apple Inc.
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07.05.26
|Apple, Berkshire and the virtue of patience (Financial Times)
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05.05.26
|Starker Wochentag in New York: Dow Jones letztendlich in Grün (finanzen.at)
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05.05.26
|Apple reaches $250mn settlement over delayed ‘AI Siri’ (Financial Times)
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05.05.26
|Apple-Aktie unter Beobachtung: Offenbar Alternativen zu TSMC-Chips gesucht - Kommen Intel und Samsung zum Zug? (finanzen.at)
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05.05.26
|Gewinne in New York: Dow Jones steigt nachmittags (finanzen.at)
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05.05.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones präsentiert sich am Dienstagmittag fester (finanzen.at)
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05.05.26
|Handel in New York: Dow Jones zeigt sich zum Start des Dienstagshandels fester (finanzen.at)
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05.05.26
|Dow Jones 30 Industrial-Papier Apple-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Apple von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
Analysen zu Apple Inc.
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|05.05.26
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|28.04.26
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|Apple Hold
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|Apple Inc.
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