Apple Aktie

Apple für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 865985 / ISIN: US0378331005

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21.10.2026 15:00:02

Apple vs. Intel: Which Tech Stock Is a Better Buy in 2026?

Should you stick with a proven cash-flow machine or bet on a classic tech turnaround story? Today we're comparing Apple (NASDAQ:AAPL) and Intel (NASDAQ:INTC) to determine which is the better buy.

Apple dominates the high-end consumer market with its ecosystem of devices, while Intel is reinventing itself through its foundry operations. These tech giants represent two distinct strategies for growth, making a side-by-side comparison essential for investors navigating the current market.

Apple designs and manufactures mobile communication devices and personal computers for a global audience, distributing its products to consumers and enterprise clients across more than 200 countries. It uses a mix of direct sales through 201 retail stores and indirect channels like cellular network carriers and third-party resellers. The company also licenses its platforms to search service providers and relies on a global network of third-party software developers for its app ecosystem.

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21.10.26 Apple Neutral UBS AG
20.10.26 Apple Neutral UBS AG
19.10.26 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
19.10.26 Apple Underperform Jefferies & Company Inc.
13.10.26 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
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Aktien in diesem Artikel

Apple Inc Cert Deposito Arg Repr 0.1 Shs 28 080,00 1,59% Apple Inc Cert Deposito Arg Repr 0.1 Shs
Apple Inc. 307,25 0,34% Apple Inc.
Intel Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs 30 420,00 1,40% Intel Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs
Intel Corp. 78,54 -5,19% Intel Corp.

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ATX sackt kräftig ab -- DAX tiefer -- US-Börsen schwächer erwartet -- Asiens Börsen sinken schließlich deutlich
Am heimischen Aktienmarkt geht es deutlich abwärts, während sich der deutsche Aktienmarkt im Minus bewegt. Die Wall Street dürfte leichter starten. An den Börsen in Asien ging es am Donnerstag nach unten.
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