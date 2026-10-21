Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
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21.10.2026 15:00:02
Apple vs. Intel: Which Tech Stock Is a Better Buy in 2026?
Should you stick with a proven cash-flow machine or bet on a classic tech turnaround story? Today we're comparing Apple (NASDAQ:AAPL) and Intel (NASDAQ:INTC) to determine which is the better buy.
Apple dominates the high-end consumer market with its ecosystem of devices, while Intel is reinventing itself through its foundry operations. These tech giants represent two distinct strategies for growth, making a side-by-side comparison essential for investors navigating the current market.
Apple designs and manufactures mobile communication devices and personal computers for a global audience, distributing its products to consumers and enterprise clients across more than 200 countries. It uses a mix of direct sales through 201 retail stores and indirect channels like cellular network carriers and third-party resellers. The company also licenses its platforms to search service providers and relies on a global network of third-party software developers for its app ecosystem.
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Nachrichten zu Apple Inc.
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21.10.26
|Handel in New York: Dow Jones nachmittags mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
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21.10.26
|Handel in New York: Dow Jones mit Kursplus (finanzen.at)
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20.10.26
|Freundlicher Handel in New York: Dow Jones schließt mit Gewinnen (finanzen.at)
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20.10.26
|Optimismus in New York: Dow Jones am Nachmittag mit Kursplus (finanzen.at)
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20.10.26
|Aufschläge in New York: Dow Jones präsentiert sich am Dienstagmittag fester (finanzen.at)
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20.10.26
|Börse New York in Grün: Dow Jones zum Start stärker (finanzen.at)
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18.10.26
|Erste Schätzungen: Apple informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
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17.10.26
|Neu bei Apple TV: 'Tenzing' erzählt die Everest-Legende neu (dpa-AFX)
Analysen zu Apple Inc.
|21.10.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|20.10.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|19.10.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.10.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|20.10.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|19.10.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.10.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.10.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.10.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.10.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14.09.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|31.08.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|21.10.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|20.10.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|06.10.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|30.09.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|23.09.26
|Apple Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Apple Inc Cert Deposito Arg Repr 0.1 Shs
|28 080,00
|1,59%
|Apple Inc.
|307,25
|0,34%
|Intel Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs
|30 420,00
|1,40%
|Intel Corp.
|78,54
|-5,19%
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