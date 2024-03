AstraZeneca erwirbt Fusion Pharmaceuticals - Aktie +99%

Der Kaufpreis für Fusion Pharmaceuticals belaufe sich auf zunächst 2 Milliarden Dollar, wie AstraZeneca mitteilte. Der Pharmakonzern will mit der Transaktion die Entwicklung von Radiokonjugaten der nächsten Generation zur Krebsbehandlung beschleunigen.

Die an der NASDAQ notierte Fusion Pharmaceuticals-Aktie gewann am Dienstag 99,06 Prozent auf 21,18 US-Dollar. Die AstraZeneca-Aktie verlor in London stellenweise 0,60 Prozent auf 102,28 Pfund.

LONDON (Dow Jones)