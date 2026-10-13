STRABAG Aktie
WKN: STR / ISIN: AT000000STR1
|Index-Performance im Fokus
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13.10.2026 12:27:11
ATX aktuell: ATX mittags freundlich
Am Dienstag bewegt sich der ATX um 12:10 Uhr via Wiener Börse 0,59 Prozent höher bei 6 648,88 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 185,670 Mrd. Euro wert. In den Dienstagshandel ging der ATX 0,155 Prozent schwächer bei 6 599,50 Punkten, nach 6 609,76 Punkten am Vortag.
Bei 6 660,58 Einheiten erreichte der ATX sein Tageshoch, während er hingegen mit 6 593,00 Punkten den niedrigsten Stand markierte.
ATX-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX notierte am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, bei 6 885,23 Punkten. Der ATX notierte noch vor drei Monaten, am 13.07.2026, bei 6 464,30 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.10.2025, notierte der ATX bei 4 729,38 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 24,24 Prozent. Das Jahreshoch des ATX liegt derzeit bei 7 043,27 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 007,83 Zählern markiert.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX
Die Gewinner-Aktien im ATX sind derzeit BAWAG (+ 1,90 Prozent auf 171,20 EUR), Erste Group Bank (+ 1,73 Prozent auf 111,60 EUR), CA Immobilien (+ 1,43 Prozent auf 21,30 EUR), EVN (+ 1,37 Prozent auf 29,65 EUR) und PORR (+ 1,32 Prozent auf 30,75 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich derweil Lenzing (-4,75 Prozent auf 10,82 EUR), AT S (AT&S) (-2,09 Prozent auf 210,50 EUR), voestalpine (-0,86 Prozent auf 44,00 EUR), STRABAG SE (-0,39 Prozent auf 102,80 EUR) und Andritz (-0,24 Prozent auf 82,10 EUR).
Welche ATX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen
Im ATX ist die Lenzing-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 146 741 Aktien gehandelt. Mit 42,186 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentaldaten der ATX-Mitglieder im Blick
Unter den ATX-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 7,14 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index zeigt die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,58 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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