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Index-Performance im Fokus 13.10.2026 12:27:11

ATX aktuell: ATX mittags freundlich

ATX aktuell: ATX mittags freundlich

Der ATX gewinnt heute an Fahrt.

Am Dienstag bewegt sich der ATX um 12:10 Uhr via Wiener Börse 0,59 Prozent höher bei 6 648,88 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 185,670 Mrd. Euro wert. In den Dienstagshandel ging der ATX 0,155 Prozent schwächer bei 6 599,50 Punkten, nach 6 609,76 Punkten am Vortag.

Bei 6 660,58 Einheiten erreichte der ATX sein Tageshoch, während er hingegen mit 6 593,00 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

ATX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX notierte am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, bei 6 885,23 Punkten. Der ATX notierte noch vor drei Monaten, am 13.07.2026, bei 6 464,30 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.10.2025, notierte der ATX bei 4 729,38 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 24,24 Prozent. Das Jahreshoch des ATX liegt derzeit bei 7 043,27 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 007,83 Zählern markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX

Die Gewinner-Aktien im ATX sind derzeit BAWAG (+ 1,90 Prozent auf 171,20 EUR), Erste Group Bank (+ 1,73 Prozent auf 111,60 EUR), CA Immobilien (+ 1,43 Prozent auf 21,30 EUR), EVN (+ 1,37 Prozent auf 29,65 EUR) und PORR (+ 1,32 Prozent auf 30,75 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich derweil Lenzing (-4,75 Prozent auf 10,82 EUR), AT S (AT&S) (-2,09 Prozent auf 210,50 EUR), voestalpine (-0,86 Prozent auf 44,00 EUR), STRABAG SE (-0,39 Prozent auf 102,80 EUR) und Andritz (-0,24 Prozent auf 82,10 EUR).

Welche ATX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im ATX ist die Lenzing-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 146 741 Aktien gehandelt. Mit 42,186 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der ATX-Mitglieder im Blick

Unter den ATX-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 7,14 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index zeigt die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,58 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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Andritz AG 81,80 -0,61% Andritz AG
AT & S (AT&S) 202,00 -6,05% AT & S (AT&S)
BAWAG 170,30 1,37% BAWAG
CA Immobilien 21,00 0,00% CA Immobilien
Erste Group Bank AG 111,00 1,19% Erste Group Bank AG
EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG) 29,70 1,54% EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
Lenzing AG 10,64 -6,34% Lenzing AG
OMV AG 73,60 1,45% OMV AG
Österreichische Post AG 31,10 0,81% Österreichische Post AG
PORR AG 30,65 0,99% PORR AG
STRABAG SE 103,00 -0,19% STRABAG SE
voestalpine AG 43,88 -1,13% voestalpine AG

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ATX 6 627,90 0,27%

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