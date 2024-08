ATX aktuell: ATX zeigt sich schwächer

Am Dienstag verbucht der ATX um 12:10 Uhr via Wiener Börse ein Minus in Höhe von 0,19 Prozent auf 3 561,35 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 115,953 Mrd. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0,044 Prozent auf 3 569,78 Punkte an der Kurstafel, nach 3 568,20 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 3 582,25 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 561,35 Zählern.

ATX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX wurde am vorherigen Handelstag, dem 12.07.2024, mit 3 706,36 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 13.05.2024, verzeichnete der ATX einen Wert von 3 686,61 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.08.2023, wies der ATX 3 147,14 Punkte auf.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2024 bereits um 4,38 Prozent. Bei 3 777,78 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des ATX. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 3 305,62 Zählern.

ATX-Top-Flop-Liste

Die stärksten Einzelwerte im ATX sind aktuell DO (+ 0,83 Prozent auf 145,80 EUR), Andritz (+ 0,55 Prozent auf 54,95 EUR), BAWAG (+ 0,54 Prozent auf 64,75 EUR), IMMOFINANZ (+ 0,51 Prozent auf 29,70 EUR) und Raiffeisen (+ 0,18 Prozent auf 16,64 EUR). Die Flop-Titel im ATX sind hingegen voestalpine (-1,81 Prozent auf 21,68 EUR), Verbund (-1,11 Prozent auf 76,00 EUR), Schoeller-Bleckmann (-0,73 Prozent auf 33,80 EUR), Österreichische Post (-0,68 Prozent auf 29,35 EUR) und Telekom Austria (-0,59 Prozent auf 8,46 EUR).

Welche ATX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im ATX weist die CA Immobilien-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 147 593 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Verbund-Aktie macht im ATX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 26,299 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die ATX-Aktien auf

Unter den ATX-Aktien hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie mit 2,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 10,82 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der OMV-Aktie zu erwarten.

