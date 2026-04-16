ATX aktuell: Gewinne im ATX

Der ATX notiert im Wiener Börse-Handel um 12:09 Uhr um 0,32 Prozent stärker bei 5 900,93 Punkten. Insgesamt kommt der ATX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 169,740 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,000 Prozent fester bei 5 882,17 Punkten in den Handel, nach 5 882,17 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 5 881,95 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 914,66 Zählern.

ATX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der ATX bislang ein Plus von 1,82 Prozent. Noch vor einem Monat, am 16.03.2026, wies der ATX einen Wert von 5 298,49 Punkten auf. Der ATX erreichte vor drei Monaten, am 16.01.2026, einen Stand von 5 470,33 Punkten. Der ATX stand vor einem Jahr, am 16.04.2025, bei 3 918,10 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 10,26 Prozent zu. Das ATX-Jahreshoch liegt derzeit bei 5 921,67 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 5 007,83 Punkten.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im ATX

Die stärksten Einzelwerte im ATX sind derzeit AT S (AT&S) (+ 6,65 Prozent auf 75,40 EUR), CA Immobilien (+ 1,33 Prozent auf 26,70 EUR), Wienerberger (+ 1,29 Prozent auf 25,10 EUR), STRABAG SE (+ 0,79 Prozent auf 88,80 EUR) und Österreichische Post (+ 0,72 Prozent auf 34,80 EUR). Flop-Aktien im ATX sind derweil Palfinger (-1,09 Prozent auf 36,25 EUR), Vienna Insurance (-0,45 Prozent auf 67,10 EUR), Erste Group Bank (-0,38 Prozent auf 105,90 EUR), EVN (-0,18 Prozent auf 28,35 EUR) und Schoeller-Bleckmann (-0,14 Prozent auf 36,60 EUR).

ATX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im ATX kann derzeit die Raiffeisen-Aktie aufweisen. 145 740 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 41,249 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der ATX-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 6,91 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,36 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at