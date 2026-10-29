Optimismus in Wien: Schlussendlich Pluszeichen im ATX

Zum Handelsschluss zeigten sich die Anleger in Wien zuversichtlich.

Letztendlich sprang der ATX im Wiener Börse-Handel um 0,56 Prozent auf 6 475,46 Punkte an. Damit kommen die im ATX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 185,356 Mrd. Euro. In den Handel ging der ATX 0,002 Prozent tiefer bei 6 439,45 Punkten, nach 6 439,59 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des ATX betrug 6 391,64 Punkte, das Tageshoch hingegen 6 489,74 Zähler.

So bewegt sich der ATX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der ATX bislang Gewinne von 3,26 Prozent. Der ATX bewegte sich noch vor einem Monat, am 29.09.2026, bei 6 934,55 Punkten. Der ATX lag noch vor drei Monaten, am 29.07.2026, bei 6 300,88 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 29.10.2025, notierte der ATX bei 4 674,39 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 21,00 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des ATX beträgt derzeit 7 043,27 Punkte. Bei 5 007,83 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX

Zu den Top-Aktien im ATX zählen derzeit Lenzing (+ 3,55 Prozent auf 11,08 EUR), DO (+ 3,35 Prozent auf 206,50 EUR), voestalpine (+ 2,27 Prozent auf 42,44 EUR), Wienerberger (+ 1,67 Prozent auf 16,45 EUR) und OMV (+ 1,58 Prozent auf 73,90 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich derweil CA Immobilien (-0,95 Prozent auf 20,80 EUR), Vienna Insurance (-0,85 Prozent auf 70,20 EUR), EVN (-0,17 Prozent auf 30,15 EUR), Erste Group Bank (-0,09 Prozent auf 107,40 EUR) und BAWAG (-0,06 Prozent auf 162,20 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im ATX

Das größte Handelsvolumen im ATX kann derzeit die Wienerberger-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Wiener Börse 334 922 Aktien gehandelt. Mit 41,758 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der ATX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier wird ein KGV von 7,16 erwartet. Unter den Aktien im Index verzeichnet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,49 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at