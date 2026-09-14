Raiffeisen Aktie

65,50EUR -1,00EUR -1,50%
Raiffeisen für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 60630 / ISIN: AT0000606306

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14.09.2026 09:36:00

Raiffeisen neutral

Die Analysten von Barclays haben ihr Kursziel für die Aktien der heimischen Raiffeisen Bank International (RBI) von 50,0 auf 59,0 Euro nach oben gesetzt. Das Anlagevotum "Equal Weight" wurde von Analyst Krishnenda Dubey im Rahmen einer Sektorstudie bestätigt.

Die Kurszielerhöhung sei eher auf Änderungen bei den Schätzungen und der Bewertung zurückzuführen als auf eine Änderung der Anlagethese der Barclays-Experten, geht aus der aktuellen Studie hervor.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Barclays-Analysten nun 7,69 Euro für 2026, sowie 8,72 bzw. 9,20 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 1,90 Euro für 2026, sowie 2,40 bzw. 2,90 Euro für 2027 bzw. 2028.

Zum Vergleich. Am Montag notierten die RBI-Titel im Frühhandel an der Wiener Börse bei 66,20 Euro.

Analysierendes Institut Barclays

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

ger/moe

ISIN AT0000606306 WEB http://www.rbinternational.com/

AFA0025 2026-09-14/09:36

Zusammenfassung: Raiffeisen neutral
Unternehmen:
Raiffeisen 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
59,00 €
Rating jetzt:
neutral 		Kurs*:
66,15 € 		Abst. Kursziel*:
-10,81%
Rating update:
- 		Kurs aktuell:
65,20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-9,51%
Analyst Name::
Krishnenda Dubey 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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Aktien in diesem Artikel

Raiffeisen 65,45 -1,58% Raiffeisen

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09:10 Rolls-Royce Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:10 MTU Aero Engines Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:46 Iberdrola Market-Perform Bernstein Research
08:46 Enel Market-Perform Bernstein Research
08:45 Saint-Gobain Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:44 Swiss Re Underweight JP Morgan Chase & Co.
08:43 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
08:42 Diageo Buy Jefferies & Company Inc.
08:41 Apple Underperform Jefferies & Company Inc.
08:39 Volvo AB Market-Perform Bernstein Research
08:39 Eni Buy Jefferies & Company Inc.
08:38 BP Hold Jefferies & Company Inc.
08:38 TotalEnergies Buy Jefferies & Company Inc.
08:37 Shell Buy Jefferies & Company Inc.
08:17 Mercedes-Benz Group Market-Perform Bernstein Research
08:02 AstraZeneca Buy Jefferies & Company Inc.
07:59 AB InBev Buy Jefferies & Company Inc.
07:48 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:47 GEA Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:46 STMicroelectronics Buy UBS AG
07:45 Infineon Neutral UBS AG
07:45 Volkswagen Market-Perform Bernstein Research
07:34 RATIONAL Buy UBS AG
07:34 RWE Buy UBS AG
07:31 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral JP Morgan Chase & Co.
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11.09.26 Ahold Delhaize Underweight JP Morgan Chase & Co.
11.09.26 Salesforce Neutral UBS AG
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11.09.26 Bechtle Buy UBS AG
11.09.26 BAT Underperform RBC Capital Markets
11.09.26 TotalEnergies Neutral Goldman Sachs Group Inc.
11.09.26 Shell Buy Goldman Sachs Group Inc.
11.09.26 Eni Buy Goldman Sachs Group Inc.
11.09.26 BP Buy Goldman Sachs Group Inc.
11.09.26 Intesa Sanpaolo Buy Goldman Sachs Group Inc.
11.09.26 Fraport Hold Warburg Research
11.09.26 Siemens Healthineers Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.09.26 QIAGEN Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.09.26 Ottobock Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.09.26 Carl Zeiss Meditec Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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