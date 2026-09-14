Raiffeisen Aktie
|65,50EUR
|-1,00EUR
|-1,50%
WKN: 60630 / ISIN: AT0000606306
Raiffeisen neutral
Die Analysten von Barclays haben ihr Kursziel für die Aktien der heimischen Raiffeisen Bank International (RBI) von 50,0 auf 59,0 Euro nach oben gesetzt. Das Anlagevotum "Equal Weight" wurde von Analyst Krishnenda Dubey im Rahmen einer Sektorstudie bestätigt.
Die Kurszielerhöhung sei eher auf Änderungen bei den Schätzungen und der Bewertung zurückzuführen als auf eine Änderung der Anlagethese der Barclays-Experten, geht aus der aktuellen Studie hervor.
Beim Gewinn je Aktie erwarten die Barclays-Analysten nun 7,69 Euro für 2026, sowie 8,72 bzw. 9,20 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 1,90 Euro für 2026, sowie 2,40 bzw. 2,90 Euro für 2027 bzw. 2028.
Zum Vergleich. Am Montag notierten die RBI-Titel im Frühhandel an der Wiener Börse bei 66,20 Euro.
Analysierendes Institut Barclays
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)
ger/moe
ISIN AT0000606306 WEB http://www.rbinternational.com/
AFA0025 2026-09-14/09:36
|Zusammenfassung: Raiffeisen neutral
|
Unternehmen:
Raiffeisen
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
59,00 €
|
Rating jetzt:
neutral
|
Kurs*:
66,15 €
|
Abst. Kursziel*:
-10,81%
|
Rating update:
-
|
Kurs aktuell:
65,20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-9,51%
|
Analyst Name::
Krishnenda Dubey
|
KGV*:
-
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