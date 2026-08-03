Raiffeisen Aktie

60,50EUR 1,10EUR 1,85%
Raiffeisen für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 60630 / ISIN: AT0000606306

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03.08.2026 14:01:00

Raiffeisen neutral

Die Analysten von Deutsche Bank Research haben ihr Kursziel für die Aktien der heimischen Raiffeisen Bank International (RBI) unverändert bei 40,00 Euro belassen. Das Anlagevotum "Hold" wurde von Analystin Marlene Eibensteiner bestätigt, nachdem RBI gute Zahlen für das Halbjahr vorgelegt hat.

Das war laut den Analysten vor allem auf die Kombination aus einem marginalen einprozentigen Plus beim Nettozinsertrag sowie einem Plus von drei Prozent bei den Gebühren und einem Kostenvorteil von einem Prozent zurückzuführen. Weit geringere Rückstellungen für Kreditausfälle hätten zudem zu einem Gewinnsprung im 2. Quartal beigetragen.

Zum Vergleich: Am Montag notierten die RBI-Titel an der Wiener Börse bei 60,55 Euro.

Analysierendes Institut Deutsche Bank Research

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

moe/rst

ISIN AT0000606306 WEB http://www.rbinternational.com/

AFA0045 2026-08-03/14:01

Zusammenfassung: Raiffeisen neutral
Unternehmen:
Raiffeisen 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
40,00 €
Rating jetzt:
neutral 		Kurs*:
60,60 € 		Abst. Kursziel*:
-33,99%
Rating update:
- 		Kurs aktuell:
60,35 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-33,72%
Analyst Name::
Marlene Eibensteiner 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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Aktien in diesem Artikel

Raiffeisen 60,45 1,77% Raiffeisen

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13:08 National Grid Sell UBS AG
13:06 RWE Buy UBS AG
13:03 Siemens Healthineers Neutral UBS AG
13:01 Sanofi Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13:00 Shell Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12:49 FUCHS Buy Deutsche Bank AG
12:48 PUMA Neutral UBS AG
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10:52 Unilever Sell UBS AG
10:51 Alzchem Group Buy Warburg Research
10:44 TeamViewer Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:43 HENSOLDT Buy Warburg Research
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10:05 BP Hold Jefferies & Company Inc.
10:05 AstraZeneca Buy Jefferies & Company Inc.
09:52 Stellantis Neutral UBS AG
09:52 Philips Neutral UBS AG
09:51 GSK Outperform Bernstein Research
09:51 Linde Buy Jefferies & Company Inc.
09:50 VINCI Neutral JP Morgan Chase & Co.
09:50 National Grid Hold Jefferies & Company Inc.
09:50 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
09:48 ArcelorMittal Buy Jefferies & Company Inc.
09:47 AIXTRON Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:46 KION GROUP Overweight JP Morgan Chase & Co.
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