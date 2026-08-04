Die Analysten von Deutsche Bank Research haben ihr Kursziel für die Aktien der heimischen Raiffeisen Bank International (RBI) von 40,00 auf 46,00 Euro nach oben revidiert. Das Anlagevotum "Hold" wurde von der zuständigen Expertin Marlene Eibensteiner bestätigt, nachdem die Bank Zahlen für das Halbjahr vorgelegt hat.

Die RBI meldete für das zweite Quartal 2026 laut Eibensteiner solide Ergebnisse für das Kerngeschäft ohne Russland mit einem um 4 Prozent höheren Vorsteuergewinn. Dieser Anstieg resultierte aus einem leicht über den Erwartungen liegenden Nettozinsertrag von einem Prozent.

Das RBI-Management erhöhte zudem seine Umsatzprognose für das Kerngeschäft im Geschäftsjahr 2026, hob aber gleichzeitig auch seine Kostenprognose auf 3,8 Mrd. Euro an. Darin sind bis zu 150 Mio. Euro anfallende Rechtskosten im Zusammenhang mit einer Klage in Österreich enthalten. Gleichzeitig wurde das Ziel für die Eigenkapitalrendite (ROE) von 10,5 Prozent auf 9,5 Prozent gesenkt.

Zum Vergleich: Am Dienstag im Frühhandel notierten die RBI-Titel an der Wiener Börse bei 61,80 Euro.

Analysierendes Institut Deutsche Bank Research

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

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