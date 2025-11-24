Wienerberger Aktie

Wienerberger für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 83170 / ISIN: AT0000831706

Lukrative Wienerberger-Anlage? 24.11.2025 10:04:16

ATX-Papier Wienerberger-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Wienerberger von vor 3 Jahren eingebracht

ATX-Papier Wienerberger-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Wienerberger von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Verdienst eines frühen Wienerberger-Einstiegs gewesen.

Das Wienerberger-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse Wien gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 25,64 EUR wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 3,900 Wienerberger-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Wienerberger-Papiers auf 27,50 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 107,25 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 7,25 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von Wienerberger belief sich jüngst auf 3,00 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Wienerberger AG

14.11.25 Wienerberger buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.11.25 Wienerberger kaufen Barclays Capital
09.09.25 Wienerberger buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.08.25 Wienerberger Erste Group Bank
18.08.25 Wienerberger buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel

Wienerberger AG 28,86 4,95% Wienerberger AG

