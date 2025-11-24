ATX-Papier Wienerberger-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Wienerberger von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Verdienst eines frühen Wienerberger-Einstiegs gewesen.

Das Wienerberger-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse Wien gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 25,64 EUR wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 3,900 Wienerberger-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Wienerberger-Papiers auf 27,50 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 107,25 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 7,25 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von Wienerberger belief sich jüngst auf 3,00 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at