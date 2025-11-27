Wienerberger Aktie

27.11.2025 09:54:00

Wienerberger accumulate

Die Analysten der Erste Group haben ihr Anlagevotum für die Aktien der heimischen Wienerberger von "Accumulate" auf "Buy" hochgenommen. Das Kursziel wurde vom zuständigen Experten Michael Marschallinger für die Papiere des weltgrößten Ziegelherstellers von 35,7 auf 36,6 Euro nach oben revidiert.

Nach Einschätzung der Erste Group reflektiere die aktuelle Bewertung der Aktie übertriebenen Pessimismus auch in Betracht der soliden Gewinnentwicklung des Konzerns bei den 9-Monatszahlen 2025. Zudem werden die Wienerberger-Aktien weiterhin mit einem beträchtlichen Abschlag im Vergleich zu den Branchenkollegen gehandelt.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Erste Group-Analysten nun 1,74 Euro für das Geschäftsjahr 2025, sowie 2,55 bzw. 3,29 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 0,95 Euro für 2025, sowie auf 1,10 bzw. 1,20 Euro für 2026 bzw. 2027.

Am Donnerstag im Frühhandel notierten die Wienerberger-Titel an der Wiener Börse mit plus 0,68 Prozent bei 29,72 Euro.

Analysierendes Institut Erste Group

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ste/mik

ISIN AT0000831706

AFA0022 2025-11-27/09:54

Zusammenfassung: Wienerberger AG accumulate
Unternehmen:
Wienerberger AG 		Analyst:
Erste Group Bank 		Kursziel:
36,60 €
Rating jetzt:
accumulate 		Kurs*:
29,58 € 		Abst. Kursziel*:
23,73%
Rating update:
- 		Kurs aktuell:
29,54 € 		Abst. Kursziel aktuell:
23,90%
Analyst Name::
Michael Marschallinger 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

09:54 Wienerberger accumulate Erste Group Bank
14.11.25 Wienerberger buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.11.25 Wienerberger kaufen Barclays Capital
09.09.25 Wienerberger buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.08.25 Wienerberger Erste Group Bank
