Wienerberger accumulate
Die Analysten der Erste Group haben ihr Anlagevotum für die Aktien der heimischen Wienerberger von "Accumulate" auf "Buy" hochgenommen. Das Kursziel wurde vom zuständigen Experten Michael Marschallinger für die Papiere des weltgrößten Ziegelherstellers von 35,7 auf 36,6 Euro nach oben revidiert.
Nach Einschätzung der Erste Group reflektiere die aktuelle Bewertung der Aktie übertriebenen Pessimismus auch in Betracht der soliden Gewinnentwicklung des Konzerns bei den 9-Monatszahlen 2025. Zudem werden die Wienerberger-Aktien weiterhin mit einem beträchtlichen Abschlag im Vergleich zu den Branchenkollegen gehandelt.
Beim Gewinn je Aktie erwarten die Erste Group-Analysten nun 1,74 Euro für das Geschäftsjahr 2025, sowie 2,55 bzw. 3,29 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 0,95 Euro für 2025, sowie auf 1,10 bzw. 1,20 Euro für 2026 bzw. 2027.
Am Donnerstag im Frühhandel notierten die Wienerberger-Titel an der Wiener Börse mit plus 0,68 Prozent bei 29,72 Euro.
Analysen zu Wienerberger AGmehr Analysen
|09:54
|Wienerberger accumulate
|Erste Group Bank
|14.11.25
|Wienerberger buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.11.25
|Wienerberger kaufen
|Barclays Capital
|09.09.25
|Wienerberger buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.08.25
|Wienerberger
|Erste Group Bank
