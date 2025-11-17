ATX-Titel Wienerberger-Aktie: So viel Verlust hätte ein Wienerberger-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Wienerberger-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Das Wienerberger-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse Wien wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Wienerberger-Anteile bei 27,60 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die Wienerberger-Aktie investiert hätte, hätte er nun 362,319 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 9 565,22 EUR, da sich der Wert eines Wienerberger-Anteils am 14.11.2025 auf 26,40 EUR belief. Das entspricht einer Einbuße um 4,35 Prozent.

Wienerberger wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2,88 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at