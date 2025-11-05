OMV Aktie
WKN: 74305 / ISIN: AT0000743059
|Hochrechnung
|
05.11.2025 10:05:10
ATX-Wert OMV-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in OMV von vor 5 Jahren abgeworfen
Das OMV-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse Wien gehandelt. Diesen Tag beendeten die OMV-Anteile bei 21,46 EUR. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 EUR in die OMV-Aktie investierten, hätten nun 465,983 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Papiere wären am 04.11.2025 22 031,69 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 47,28 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 120,32 Prozent angewachsen.
OMV markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 15,77 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: OMV
Analysen zu OMV AGmehr Analysen
|30.10.25
|OMV buy
|Baader Bank
|17.10.25
|OMV buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.09.25
|OMV kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.09.25
|OMV accumulate
|Erste Group Bank
|19.06.25
|OMV add
|Baader Bank
Aktien in diesem Artikel
|OMV AG
|47,60
|0,34%
Börse aktuell - Live TickerATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.