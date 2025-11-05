OMV Aktie

OMV für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 74305 / ISIN: AT0000743059

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Hochrechnung 05.11.2025 10:05:10

ATX-Wert OMV-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in OMV von vor 5 Jahren abgeworfen

ATX-Wert OMV-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in OMV von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in OMV eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Das OMV-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse Wien gehandelt. Diesen Tag beendeten die OMV-Anteile bei 21,46 EUR. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 EUR in die OMV-Aktie investierten, hätten nun 465,983 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Papiere wären am 04.11.2025 22 031,69 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 47,28 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 120,32 Prozent angewachsen.

OMV markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 15,77 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: OMV

Nachrichten zu OMV AGmehr Nachrichten

Analysen zu OMV AGmehr Analysen

30.10.25 OMV buy Baader Bank
17.10.25 OMV buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
25.09.25 OMV kaufen Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.09.25 OMV accumulate Erste Group Bank
19.06.25 OMV add Baader Bank
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

OMV AG 47,60 0,34% OMV AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07.11.25 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.25 Oktober 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
02.11.25 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.25 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.11.25 Oktober 2025: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen