ATX-Wert OMV-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in OMV von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in OMV eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Das OMV-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse Wien gehandelt. Diesen Tag beendeten die OMV-Anteile bei 21,46 EUR. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 EUR in die OMV-Aktie investierten, hätten nun 465,983 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Papiere wären am 04.11.2025 22 031,69 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 47,28 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 120,32 Prozent angewachsen.

OMV markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 15,77 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at